Kanada Suriye'yi "teröre destek veren devletler" listesinden çıkardı

Kanada, Suriye'yi "Teröre Destek Veren Yabancı Devletler" listesinden çıkardığını duyurdu.

Kanada Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, hükümetin Suriye'ye yönelik attığı yeni adımlara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, yapılan kapsamlı incelemelerin ardından Suriye'nin "Teröre Destek Veren Yabancı Devletler" listesinden, Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) ise "Terörist Yapılanmalar" listesinden çıkarıldığı belirtildi.

Bu adımların, Suriye geçiş hükümetinin ülke ve bölge istikrarının sağlanması konusunda küresel ortaklarla işbirliği yapma çabalarını desteklemek amacıyla atıldığı ifade edildi.

Ayrıca hükümetin, terör örgütü DEAŞ'a karşı Uluslararası Koalisyon ile işbirliği de dahil olmak üzere, terörle küresel ölçekte mücadele çalışmalarını sürdüreceği kaydedildi.

Açıklamada, Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand'ın, "Kanada, Suriye geçiş hükümetinin, Esed rejiminin sona ermesinden bu yana barışçıl ve Suriyeliler öncülüğünde bir siyasi geçişe doğru attığı olumlu adımları memnuniyetle karşılamaktadır." ifadesine yer verildi.