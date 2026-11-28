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Kanada, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sırasında Polonya'ya düşen füzelerin ardından, " Polonya'daki Rus füze saldırılarını kınadığını ifade etmek üzere" Rusya'nın Ottawa Büyükelçisinin bakanlığa çağrıldığını açıkladı.

Kanada Dışişleri Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Kanada'nın " Polonya'daki Rus füze saldırılarını kınadığını ifade etmek üzere Rusya'nın Ottawa Büyükelçisini çağırdığı" ifade edilen açıklamada, bu saldırıların istenmeyen bir gerilim riskini artırdığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Kanada'nın müttefiklerinin yanında durduğu belirtilerek, "NATO topraklarının savunulmasına ve Ukrayna'nın desteklenmesine bütünüyle bağlıyız." ifadelerine yer verildi.

Polonyalı yetkililer, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı sırasında 20 Kasım'da Polonya hava sahasını ihlal ederek ülke topraklarına düşen 3 cismin Rusya'ya ait seyir füzeleri olduğunu ve füze kalıntılarının bulunduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA