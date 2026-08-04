Kanada'da Orman Yangınları: 5 Bin Kişi Tahliye Edildi

Kanada'nın British Columbia eyaletinde hafta sonu etkisini artıran orman yangınları nedeniyle 5 bini aşkın kişi tahliye edildi.

CBC News kanalının haberine göre, British Columbia'daki orman yangınları, hafta sonu kuvvetli rüzgarların da etkisiyle şiddetini artırdı.

Eyalet genelinde farklı bölgelerde etkili olan orman yangınları nedeniyle 5 binden fazla kişi tahliye edilirken, bazı kara yolları ulaşıma kapatıldı.

Eyalete bağlı Okanagan Acil Durum Yönetiminden yapılan açıklamada, cumartesi günü Quilpituk Creek'te tespit edilen orman yangınının 550 hektarlık bir alana yayıldığı belirtilerek, bölgedeki 2 bini aşkın mülk için tahliye emri çıkarıldığı, 400'den fazla mülkün ise halihazırda tahliye uyarısı kapsamında bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, Okanagan Gölü yakınlarındaki Caesars Landing bölgesinin de tahliye emrine dahil edildiği bilgisi paylaşıldı.

Yangının ve hava koşullarının yakından izlendiği aktarılan açıklamada, mevcut tahliye emirlerinin henüz kaldırılmasının beklenmediği, ihtiyaç duyulması halinde ek tahliye emirleri veya uyarılarının uygulanabileceği ifade edildi.

British Columbia Orman Yangını Servisinden yapılan açıklamada da North Okanagan bölgesindeki yangının hafta sonu yaklaşık 10 kilometrekareden 26 kilometrekareye çıkarak iki katından fazla büyüdüğü, bu nedenle bölgedeki tahliye emrinin genişletildiğinin altı çizildi.

Açıklamada, pazar günü itibarıyla 24 saatte eyalet genelinde 31 yeni orman yangını çıktığı, bunlardan 9'unun söndürüldüğü aktarıldı.

Daha düşük sıcaklıklar, artan nem ve hafifleyen rüzgarların yangının etkisini azaltmasının beklendiği kaydedilen açıklamada, kuraklıktan etkilenen bitki örtüsü nedeniyle yeni yangın çıkma riskinin sürdüğü uyarısı yapıldı.

Kaynak: AA