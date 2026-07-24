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Kanada'da Orman Yangını: Bonanza Creek Bölgesi Tehlike Altında

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OTTAWA, 24 Temmuz (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Kanada'nın British Columbia eyaletinin Bonanza Creek bölgesi yakınlarında çıkan orman yangını görülüyor, 22 Temmuz 2026. (Fotoğraf: British Columbia Orman Yangınları Hizmetleri/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

OTTAWA, 24 Temmuz (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Kanada'nın British Columbia eyaletinin Bonanza Creek bölgesi yakınlarında çıkan orman yangını görülüyor, 22 Temmuz 2026. (Fotoğraf: British Columbia Orman Yangınları Hizmetleri/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua
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