Kanada'da Orman Yangını: Bonanza Creek Bölgesi Tehlike Altında
OTTAWA, 24 Temmuz (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Kanada'nın British Columbia eyaletinin Bonanza Creek bölgesi yakınlarında çıkan orman yangını görülüyor, 22 Temmuz 2026. (Fotoğraf: British Columbia Orman Yangınları Hizmetleri/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)
OTTAWA, 24 Temmuz (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Kanada'nın British Columbia eyaletinin Bonanza Creek bölgesi yakınlarında çıkan orman yangını görülüyor, 22 Temmuz 2026. (Fotoğraf: British Columbia Orman Yangınları Hizmetleri/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)
Kaynak: Xinhua