Kanada, İsrail'in Batı Şeria'da 19 yeni yasa dışı yerleşim planını onaylamasını şiddetle kınadı

Kanada, İsrail hükümetinin, işgal altındaki Batı Şeria'da 19 yeni yasa dışı yerleşim planını onaylamasını şiddetle kınadı.

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'da yerleşim yerlerini genişletmeye devam etmesinin, uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve 20 maddelik barış planını "riske attığını" belirtti.

Anand, "Kanada, İsrail'in Batı Şeria'da 19 yeni yerleşim yerinin kurulması planını onaylama kararını şiddetle kınamaktadır." ifadesini kullandı.

Bakan Anand, bu eylemlerin, "iki devletli çözümü ve İsraillilerle Filistinlilerin barış ve güven içinde birlikte yaşamasına yönelik nihai amacı baltaladığını" kaydetti.

İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın sunduğu 19 yeni yasa dışı yerleşim planı 21 Aralık'ta Güvenlik Kabinesinde onaylanmıştı.

Kabinenin onay verdiği plan çerçevesinde, Batı Şeria'nın tamamına dağılan, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin kurduğu 17 kaçak yerleşim yeri İsrail nezdinde de tanınacak ve 2005'te boşaltılan "Ganim" ve "Kadim'in" yasa dışı yerleşim yerleri yeniden kurulacak.