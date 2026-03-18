Kanada: İran'a Düzenlenen Askeri Operasyonlara Katılmayı Düşünmüyoruz

OTTAWA, 18 Mart (Xinhua) -- Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, İran'a karşı yürütülen askeri operasyonlara katılma niyetinde olmadıklarını söyledi.

Anand salı günü Bloomberg'e verdiği demeçte, son dönemde bölgede artan gerilime ilişkin Kanada'nın tutumu konusunda açıklamalar yaptı.

"Saldırılar başlatılmadan önce Kanada ile istişare yürütülmedi" diyen Anand, askeri harekata katılmadıklarını ve "katılma niyetinde olmadıklarını" belirtti.

ABD ve İsrail 28 Şubat'tan bu yana İran'ın başkenti Tahran'a ve ülkenin diğer kentlerine ortak hava saldırıları düzenliyor. İran da bu saldırılara bölgedeki İsrail ve ABD varlıklarını ve üslerini hedef alan füze ve insansız hava aracı saldırılarıyla karşılık veriyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, dünya petrolünün yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği önemli bir su yolu olan Hürmüz Boğazı'nda deniz taşımacılığının güvenliğini sağlamak üzere askeri misyon oluşturulması çağrısı karşısında Avrupa Birliği ve birçok Avrupa ülkesi isteksizliklerini dile getirmiş veya bu çağrıya açıkça karşı olduklarını açıklamış durumda.

