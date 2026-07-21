Kanada, uluslararası yeni nesil savaş uçağı projesine "gözlemci" olarak katıldı

Kanada hükümeti, İtalya, İngiltere ve Japonya'nın işbirliğiyle yürütülen "Küresel Hava Muharebe Programı (GCAP)" isimli yeni nesil savaş uçağı projesine "gözlemci" olarak katıldığını bildirdi.

Kanada hükümetinin internet sitesinden yapılan açıklamada, Kanada Ulusal Savunma Bakanı David J. McGuinty'nin Londra'da İtalya, Japonya ve İngiltere'deki mevkidaşlarıyla bir araya geldiği bildirildi.

Açıklamada 4 bakanın, bu görüşmede Kanada'nın "gözlemci" statüsüyle GCAP'a katılmasını ve bu katılımdan doğacak fırsatları memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

Gözlemci statüsünün Kanada'ya GCAP marjında endüstriyel kapasiteler ve güvenlik gereksinimleri ile daha geniş ortaklık fırsatları hakkında bilgi sağlayacağı kaydedilen açıklamada, "Bu durum, GCAP aracılığıyla güvenilir, benzer düşüncelere sahip ortaklar arasında işbirliğini güçlendirmede önemli bir adımı işaret ediyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bakanların görüşmede "benzer düşüncelere sahip ortaklarla işbirliğine ve gelecekteki güvenlik zorluklarını karşılayabilecek yeni nesil bir savaş uçağının üretilmesine" yönelik bağlılıklarını teyit ettiği kaydedildi.

GCAP

İngiltere, İtalya ve Japonya'nın Aralık 2022'de duyurduğu GCAP, üç ülke işbirliğiyle yeni nesil savaş uçağı geliştirme projesi olarak biliniyor.

Japonya'dan Mitsubishi Heavy, İngiltere'den BAE Systems ve İtalya'dan Leonardo S.p.A'nın üzerinde çalıştığı projede 2035'e kadar 6. nesil jetin üretilmesi planlanıyor.

Proje kapsamında 2027'ye kadar prototip savaş uçağının dizaynının tamamlanması ve 2035'e kadar askeri üslere konuşlandırılması hedefleniyor.