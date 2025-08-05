Kanada, Gazze'ye Havadan Yardım Ulaştı

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Kanada, Gazze'deki insani yardım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bölgeye yaklaşık 10 bin kilogram yardım malzemesi ulaştırdı. Dışişleri ve Savunma Bakanları konuyla ilgili açıklama yaparak, kara yoluyla yardım ulaştırmada karşılaşılan zorluklara dikkat çekti.

Kanada, Gazze'de insani yardım ihtiyaçlarını gidermeye destek olmak için bölgeye havadan yardım ulaştırdıklarını bildirdi.

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ve Savunma Bakanı David McGuinty, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, yardımın Kanada Silahlı Kuvvetlerine ait "CC-130J Hercules" tipi askeri nakliye uçağıyla Gazze Şeridi'ne bırakıldığı belirtildi.

Yaklaşık 10 bin kilogram yardım malzemesinin bölgeye ulaştırıldığı aktarılan açıklamada, İsrail hükümetinin sürdürdüğü kısıtlamalar nedeniyle kara yoluyla gıda ve tıbbi malzeme ulaştırmakta zorluk yaşayan insani yardım kuruluşlarının büyük engellerle karşılaştığına dikkat çekildi.

Açıklamada, "Yardım engellemesi uluslararası insancıl hukukun ihlalidir ve derhal sona ermelidir." vurgusu yapıldı.

Kaynak: AA / Şerife Çetin - Güncel
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