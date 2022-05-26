Kanada Futbol Federasyonu, İran ile oynanacak hazırlık maçını iptal etti - Haberler

Kanada Futbol Federasyonu, İran Milli Takımı ile oynanması planlanan hazırlık maçının iptal edildiğini duyurdu.

Yapılan yazı açıklamada, "Kanada Futbol Federasyonu, erkek milli takımının Katar'da yapılacak 2022 FIFA Dünya Kupası'nın hazırlıkları kapsamında 5 Haziran'da İran ile oynayacağı özel maçı iptal etmiştir. Tüm bilet alıcılarına ek ayrıntılar sağlanacaktır." denildi.

İki ülke milli takımları arasında Katar'daki FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında 5 Haziran'da Vancouver kentinde yapılması planlanan hazırlık karşılaşması, İran Devrim Muhafızları tarafından düşürülen Ukrayna Havayollarına ait PS 752 sefer sayılı uçuşta hayatını kaybedenlerin ailelerinin tepkisine neden olmuştu.

Ukrayna Hava Yollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak 2020'de Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçakta aralarında 85 Kanadalı ve daimi ikametgah sakininin de bulunduğu toplam 176 yolcu ile mürettebatın tamamı hayatını kaybetmişti.

İranlı yetkililer önce uçağın vurulduğu iddialarını kabul etmemiş, daha sonra İran Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna uçağının hassas askeri bir noktanın üzerinden geçerken insani hata sonucu hava savunma sistemince fırlatılan iki füzeyle düşürüldüğünü açıklamıştı.

Olayda yakınlarını kaybeden aileler, dostluk maçının, ölen sevdikleri için adalet arayanlara bir hakaret olduğunu savunup, müsabakanın iptalini isteyen etkinlikler düzenlemişti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da yaptığı açıklamada, "Hazırlık maçının iyi bir fikir olmadığı." açıklamasında bulunmuştu.