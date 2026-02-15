Haberler

Kanada, İran ile bağlantılı 7 kişiye yaptırım kararı aldığını duyurdu

Güncelleme:
Kanada Dışişleri Bakanlığı, İran ile bağlantılı 7 kişiye yönelik ek yaptırım kararı aldığını duyurdu. Bu yeni yaptırımlar, İran yönetiminin yurt dışındaki baskı ve şiddet eylemlerine karşı bir tepki olarak belirtiliyor.

Kanada Dışişleri Bakanlığı, İran ile bağlantılı 7 kişiye ek yaptırım kararı alındığını duyurdu.

Kanada Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan açıklamada, İran'a yönelik özel düzenlemeler kapsamında yeni yaptırım kararları alındığı belirtildi.

Açıklamada, "İran yönetiminin yalnızca kendi ülkesinde değil, yurt dışında da baskı ve şiddet yöntemlerine başvurduğu ve bu eylemlerinin kabul edilemez olduğu" ifade edildi.

Yaptırım listesine 7 kişinin eklendiği duyurulan açıklamada, bu kişilerin İran'ın sınır ötesi faaliyetleriyle bağlantılı olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
