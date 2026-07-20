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Kanada, Ebola Salgınına Yönelik Yeni Sınır Önlemleri Açıkladı

Kanada, Ebola Salgınına Yönelik Yeni Sınır Önlemleri Açıkladı
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Kanada, Ebola virüsü riskine karşı son 21 günde Kongo'da bulunan yabancıların girişini yasakladı. Kanada vatandaşlarına ise sağlık değerlendirmesi ve 21 gün karantina şartı getirildi. Önlemler 29 Ağustos 2026'ya kadar yürürlükte.

OTTAWA, 20 Temmuz (Xinhua) -- Kanada Halk Sağlığı Kurumu, Ebola virüsünün ülkeye girme ve ülkede yayılması riskini azaltmak amacıyla uygulanacak yeni geçici sınır önlemlerini duyurdu.

Kurumdan pazar günü yapılan açıklamaya göre, son 21 gün içinde Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bulunmuş tüm yabancı uyruklu kişilerin ülkeye girişi yasaklanacak. Söz konusu önlemler pazartesi gününden itibaren yürürlüğe girecek.

Açıklamada, söz konusu önlemlerin, Kanadalılara yönelik halk sağlığı risklerini azaltabileceği belirtildi. Önlemlerle, Kanada'ya geri dönen insani yardım çalışanları da dahil olmak üzere ülkeye gelen yolcuların işlemlerinin güvenli şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak için sınır önlemlerinin etkinlik ve sürdürülebilirliğinin artırılması amaçlanıyor.

Önlemler, son 21 gün içinde Kongo, Uganda veya Güney Sudan'da bulunmuş olan Kanada vatandaşları, kalıcı oturuma sahip kişiler ve Kızılderili Yasası kapsamındaki kişilerle ilgili kurallarda herhangi bir değişiklik öngörmüyor. Öte yandan bu kişiler için ülkeye geldiklerinde sağlık değerlendirmesinden geçme ve 21 gün karantinada kalma şartı bulunuyor.

Son önlemler, önceki kanun hükmünde kararname kapsamındaki diğer tüm önlemlerle birlikte 29 Ağustos 2026 tarihine kadar yürürlükte kalacak.

Kuruma göre, Kanada'da bugüne kadar seyahatten kaynaklı herhangi bir Ebola vakası bildirilmedi.

Kaynak: Xinhua
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