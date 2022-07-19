Kanada'da yangın tehlikesi endişesiyle milyonlarca sigara paketi piyasadan toplatıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kanada'da yangın tehlikesi endişesiyle milyonlarca sigara paketi piyasadan toplatıldı

AA - Seyit Aydoğan - Güncel
 - Güncelleme:
Kanada'da yangın tehlikesi endişesiyle milyonlarca sigara paketi piyasadan toplatıldı

Kanada Sağlık Bakanlığı, aldığı bir kararla 10 milyondan fazla sigara paketini yangına neden olma endişesiyle piyasadan toplattı.

Kanada Sağlık Bakanlığı, aldığı bir kararla 10 milyondan fazla sigara paketini yangına neden olma endişesiyle piyasadan toplattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, liste halinde yayımlanan sigara markaları için "artan yangın tehlikesi" endişeleri gerekçe gösterildi.

Açıklamada, sigara içenlere "geri çağrılan ürünleri kullanmayı derhal bırakmaları" ve üretici firma olan Imperial Tobacco Canada Limited ile iletişime geçmeleri tavsiye edildi.

Geri çağrılan sigaraların "performans standartlarını karşılamadığı" belirtilen açıklamada, "Performans gerekliliklerini karşılamayan sigaralar, artan yangın tehlikesi oluşturur. Mobilya, yatak veya diğer tekstil ürünlerinin üzerine düşen sigaralar yangın çıkmasına neden olabilir." ifadesi kullanıldı.

Bakanlık kararı kapsamına giren toplam 10 milyon 146 bin 446 paket sigara piyasadan toplatıldı.

Kanada basınında kararla ilgili "bunun sigarayla mücadelede yeni bir adım" olabileceği yorumları yapıldı.

AA / Seyit Aydoğan - Güncel

Sağlık Bakanlığı Kanada Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title