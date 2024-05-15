Kanada'da trafik kazasında hayatını kaybeden Ali Sezgin Armağan İzmir'de defnedildi

Kanada'nın Toronto kentinde trafik kazasında ölen Ali Sezgin Armağan (39), memleketi İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Havayolu ile İzmir'e getirilen Armağan'ın cenazesi Buca ilçesindeki Eyüp Sultan Camisine getirildi.

Cenaze, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Gökdere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye Armağan'ın babası Mustafa Armağan, kız kardeşi Ayşen Benli ve eşi Volkan Benli, akrabaları ve vatandaşlar katıldı.

Armağan'ın kız kardeşi Ayşen Benli (32), ağabeyinin uzun yıllardır hayalini kurduğu Kanada'ya Ağustos 2023'te yerleştiğini, 30 Nisan'da kuryelik yaptığı bisikletiyle trafik ışığında beklerken arkadan gelen bir kamyonun kendisine çarpması sonucu hayatını kaybettiğini söyledi.

Armağan'ın eniştesi Volkan Benli de kazayla ilgili soruşturmanın tamamlandığını, davanın açıldığını, adaletin tecelli etmesini beklediklerini ifade etti.