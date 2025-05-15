Kanada'da Orman Yangınları Nedeniyle Olağanüstü Hal İlan Edildi

Kanada'da Orman Yangınları Nedeniyle Olağanüstü Hal İlan Edildi
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Manitoba eyaletindeki Whiteshell Eyalet Parkı'nda hızla yayılan orman yangınları sonucu iki kişinin hayatını kaybetmesi sonrası olağanüstü hal ilan edildi. Tahliyelerin güvenli şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla alınan bu karar, Başbakan Wab Kinew tarafından duyuruldu.

Kanada'nın Manitoba eyaletindeki Whiteshell??????? Eyalet Parkı'nda, hızla yayılan orman yangınları nedeniyle iki kişinin hayatını kaybetmesi ve tahliyelerin başlaması üzerine olağanüstü hal ilan edildi.

Kanada yerel basınındaki habere göre, Manitoba Eyaleti Başbakanı Wab Kinew, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) koruma altındaki alanlar kategorisinde bulunan Whiteshell??????? Eyalet Parkı'nda olağanüstü hal ilan edildiğini belirtti.

Olağanüstü hal ilanının, tahliyelerin daha güvenli şekilde yürütülmesine ve orman yangınlarıyla daha etkili mücadele edilmesine yardımcı olacağını vurgulayan Kinew, iki kişinin hayatını kaybettiğini doğrulayarak bu kişilerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

Kinew, Manitoba Meclisi'nde bayrakların yarıya indirildiğini hatırlatarak, bunun yaşanan kayıplar karşısında duyulan üzüntüyü ve bu yılki orman yangınlarının duygusal etkisini yansıtan küçük bir jest olduğuna işaret etti.

Halka tahliye emirlerine uymaları çağrısında bulunan Kinew, "Orman yangını olmayan bir bölgede bile olsa kontrolden çıkan herhangi bir yangın, potansiyel olarak kaynakları acil yardıma ihtiyaç duyduğumuz ön hatlardan uzaklaştırabilir." dedi.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu - Güncel
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