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Kanada'da Birçok Kent Orman Yangınları Nedeniyle Dumanla Kaplandı

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Kanada'nın Ontario eyaletindeki orman yangınları, başkent Ottawa ve Toronto başta olmak üzere birçok bölgede şiddetli hava kirliliğine ve hava kalitesinde keskin düşüşe yol açtı.

TORONTO, 18 Temmuz (Xinhua) -- Kanada'nın Toronto kentinde orman yangınlarından kaynaklanan duman, 16 Temmuz 2026.

Kanada'nın Ontario eyaletinde etkili olan orman yangınları, ülkenin başkenti Ottawa ve Kanada'nın en büyük şehri Toronto da dahil olmak üzere birçok bölgede şiddetli hava kirliliğine ve hava kalitesinde keskin bir bozulmaya yol açtı. (Fotoğraf: Zou Zheng/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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