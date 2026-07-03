Haberler

Kanada'da Müslüman çiftlik sahibi "nefret kampanyası" nedeniyle can güvenliğinden endişeli

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kanada'da Müslüman çiftlik sahibi Muhsin Bhuiyan, yasa dışı kesimhane iddialarıyla başlatılan çevrim içi nefret kampanyası nedeniyle hayatından endişe duyduğunu belirtti. NCCM, kampanyanın beyaz üstünlükçü tacize dönüştüğünü açıkladı.

Kanada'da yaşayan Müslüman çiftlik sahibi Muhsin Bhuiyan, çiftliğinde yasa dışı kesimhane işlettiği yönündeki asılsız iddialarla başlatılan çevrim içi nefret kampanyası nedeniyle hayatından endişe duyduğunu söyledi.

Ontario eyaletine bağlı Clarington kenti sakinlerinden Bhuiyan, Ulusal Kanada Müslümanları Konseyi (NCCM) temsilcileri ve yerel toplum liderleriyle konuya dair basın toplantısı düzenledi.

NCCM temsilcileri, Bhuiyan'ın çiftliğinde yasa dışı kesimhane işlettiği yönündeki asılsız iddialarla kendisi ve ailesinin çevrim içi nefret, yıldırma ve tehdit kampanyasının hedefi olduğunu ifade etti.

Sürecin çevrim içi bir komplo teorisi olarak başladığının altını çizen Konsey temsilcileri, çiftliğe yönelik iddialara dair hiçbir kanıt bulunmamasına rağmen "koordineli beyaz üstünlükçü bir taciz kampanyasına" dönüştüğünü belirtti.

Temsilciler, taciz ve yıldırma kampanyasının, ailenin mülkü ile yakındaki bir Müslüman okulunun üzerinde insansız hava aracı uçurulması, çevrim içi hakaretler, ölüm tehditleri ve çiftlik önünde düzenlenen protestoyu kapsadığını kaydetti.

NCCM, çevrim içi ortamda dolaşan içeriklerde haçlı seferi imgelerine yer verildiğini, ailenin "geri gönderilmesi" çağrısı yapıldığını ve Belfast'taki göçmen karşıtı olaylara atıfta bulunulduğunu aktardı.

"Yorumları okursanız, kendiniz ve aileniz için gerçekten endişelenirsiniz"

Bhuiyan ise çevrim içi taciz kampanyasında, "Evlerini yakın, geri gönderin, öldürün, izini sürün" gibi ifadelere maruz kaldıklarını ve bunların "çok tehlikeli yorumlar" olduğunu söyleyerek, "Yorumları okursanız, kendiniz ve aileniz için gerçekten endişelenirsiniz." dedi.

"Bunlar sosyal medyada bulduğumuz yorumlar." diyerek daha fazla içerik olduğuna atıfta bulunan Bhuiyan, hayatından endişe edip etmediği sorusuna "Yüzde yüz." yanıtını verdi.

NCCM yetkililerinden Ömer Khamissa, basın toplantısında yaptığı konuşmada, hiçbir Kanadalının kendi evinde güvende olmayı neden hak ettiğini medyaya açıklamak zorunda kalmaması gerektiğini vurguladı.

Khamissa, hiçbir ailenin tamamen asılsız iddialar nedeniyle ölüm tehditlerine, mülkleri üzerinde uçurulan insansız hava araçlarıyla ve çocuklarının uyuduğu evlerinin önünde aşırılıkçı bir gösteri ihtimaline katlanmak zorunda kalmaması gerektiğinin altını çizdi.

Clarington Belediye Başkanı Adrian Foster da tacize ilişkin yazılı açıklamasında, bazı kişilerin huzursuzluk çıkararak kent sakinlerini zorbalık ve yıldırmaya maruz bıraktığını belirterek, kentte hiç kimsenin kendini güvensiz veya tehdit altında hissetmemesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Nuri Aydın
Enflasyon rakamları belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar

Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Burdur'da aracın içinde hareketsiz bulunan genç hastanede hayatını kaybetti

Aracının içinde hareketsiz bulunan genç hastanede hayatını kaybetti
Dünya Kupası'nda skandal! Mısır Milli Takımı ile ABD polisi arasında arbede çıktı

Dünya Kupası'nda büyük skandal
Altında 5 hafta sonra bir ilk! Uzmanlardan '3500 dolar' uyarısı

Altında 5 hafta sonra bir ilk! Uzmanlardan kritik uyarı gecikmedi
TikTok'ta öpüşen çifte 21'er kırbaç cezası

TikTok'ta öpüşen çifte şoke eden ceza
Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde gerginlik! Akademisyeni böyle protesto etti

Akademisyenle fotoğraf çektirmeyi reddedince ortalık fena karıştı
Uzman erbaş kanunu yasalaştı! Sözleşmeli erlere kamuda istihdam imkanı

Meclis'ten geçti! On binlerce uzman er ve erbaşı sevindirecek karar
Arda Turan'ın 4 yıldaki değişimi olay oldu

4 yılda bambaşka biri oldu! Arda Turan'ın son hali bomba