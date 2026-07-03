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20 Milyonluk Düğün İçin 26 Milyonluk Bağış!

20 Milyonluk Düğün İçin 26 Milyonluk Bağış!
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Taylor Swift ve Travis Kelce'nin ihtişamlı düğünü bugün. 20 milyon dolarlık düğün masrafı yapan ünlü çift, tepki toplayınca düğünden önce 26 milyon dolarlık bağış yaptı.

2025 yılının ortalarında nişanlanan Swift ve Kelce ikilisi bu gün Madison Square Garden’da dünya evine girecekler. Ortalama 1000 davetli ihtişamlı düğünde ünlü isimlerde yer alacak. Selena Gomez ve Benny Blanco, Gigi Hadid ile Bradley Cooper gibi birçok ünlü isim davetli..

GÜNDEM YARATAN DÜĞÜN ÖNCESİ BAĞIŞ

Düğünün yaklaşık 20 milyon doları bulacağı konuşuluyordu. Bu iddialar kamuoyunda duyulunca büyük tepki topladı. Hayatlarını birleştiren ünlü ikili, aldıkları eleştiriler üzerine 20 farklı hayır kurumuna toplam 26 milyon dolarlık bağış yaptı. Ünlü çift, yaptıkları bağış sayesinde eleştirilerin önünü kesmeyi bir nebze de olsa başardı. 

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Allah'ın işine karışılmaz ama nedense para yemesini bilmeyenler çok zengin, yemesini bilenlerde fakir oluyor.

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