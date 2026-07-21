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Kanada'da Bu Yıl 3.839 Orman Yangınında 2,9 Milyon Hektarlık Alan Zarar Gördü

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Kanada genelinde bu yıl şimdiye kadar 3.839 orman yangını kaydedildi ve toplam 2,9 milyon hektardan fazla alan zarar gördü. Görüntü, British Columbia eyaletindeki Kimberley bölgesi yakınlarında çıkan yangını gösteriyor.

OTTAWA, 21 Temmuz (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta Kanada'nın güneydoğusundaki British Columbia eyaletinin Kimberley bölgesi yakınlarında çıkan orman yangını görülüyor, 19 Temmuz.

Son verilere göre ülke genelinde bu yıl şimdiye kadar kaydedilen 3.839 orman yangınında toplam 2,9 milyon hektardan fazla alan zarar gördü. (Fotoğraf: British Columbia Orman Yangınları Hizmetleri/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua
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