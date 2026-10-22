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Kanada Başbakanı Carney: "Türkiye, NATO'nun en büyük ikinci silahlı kuvvetlerine ve en yenilikçi hızla gelişen savunma sanayilerinden birine sahip"

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Kanada Başbakanı Carney: "Türkiye, NATO'nun en büyük ikinci silahlı kuvvetlerine ve en yenilikçi hızla gelişen savunma sanayilerinden birine sahip"

Kanada Başbakanı Carney: " Türkiye, NATO'nun en büyük ikinci silahlı kuvvetlerine ve en yenilikçi hızla gelişen savunma sanayilerinden birine sahip"

Kaynak: AA
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
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