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Kanada Başbakanı Carney: " Türkiye, NATO'nun en büyük ikinci silahlı kuvvetlerine ve en yenilikçi hızla gelişen savunma sanayilerinden birine sahip"

Kaynak: AA