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Kanada Başbakanı Carney: "(Kanada-Türkiye stratejik ortaklığı) Bu ortaklık gelecek nesiller boyunca gelişerek devam edecektir. Yurtta sulh cihanda sulh"

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Kanada Başbakanı Carney: "(Kanada-Türkiye stratejik ortaklığı) Bu ortaklık gelecek nesiller boyunca gelişerek devam edecektir.

Kanada Başbakanı Carney: "(Kanada- Türkiye stratejik ortaklığı) Bu ortaklık gelecek nesiller boyunca gelişerek devam edecektir. Yurtta sulh cihanda sulh"

Kaynak: AA
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
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