Kanada Başbakanı Carney: "(Kanada-Türkiye stratejik ortaklığı) Bu ortaklık gelecek nesiller boyunca gelişerek devam edecektir. Yurtta sulh cihanda sulh"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kanada Başbakanı Carney: "(Kanada-Türkiye stratejik ortaklığı) Bu ortaklık gelecek nesiller boyunca gelişerek devam edecektir.
Kanada Başbakanı Carney: "(Kanada- Türkiye stratejik ortaklığı) Bu ortaklık gelecek nesiller boyunca gelişerek devam edecektir. Yurtta sulh cihanda sulh"
Kaynak: AA