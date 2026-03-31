Kanada Başbakanı Carney, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki "yasa dışı işgalini" kınadıklarını belirtti

NEW Kanada Başbakanı Mark Carney, İsrail'in Lübnan topraklarında yürüttüğü kara harekatının "yasa dışı bir işgal" olduğunu belirterek, Tel Aviv yönetimini kınadı.

Carney, Kanada'nın Quebec eyaletindeki bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak, İsrail'in Hizbullah'ı hedef alma gerekçesiyle Lübnan'ın güneyinde gerçekleştirdiği kara harekatını değerlendirdi.

"Kanada en başta, Lübnan'ın güneybatısındaki işgali kınamaktadır." diyen Carney, saldırıların durdurulması gerektiğini vurguladı."

Carney, İsrail'in Hizbullah'ın saldırılarıyla ilgili gerekçesini dikkate almadığını belirterek, "Bu Lübnan'ın yasa dışı bir işgali, onların toprak egemenliğinin ihlalidir." ifadelerini kullandı. Carney, Lübnan'ın Hizbullah'ın faaliyetlerini "durdurmaya çalıştığına" işaret etti.

Kanada Başbakanı Carney, "Dolayısıyla Kanada'ya göre, pratik nedenler de dahil olmak üzere tüm bu nedenlerden dolayı ateşkes gerekiyor. Bu nedenler (İsrail'in) askeri müdahalesini yasal hale getirir mi? Hayır, yasal değil." diye konuştu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı son açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1268 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.