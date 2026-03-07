Kanada Başbakanı Carney'den, eski Prens Andrew'un taht varisliğinden çıkarılması çağrısı

Kanada Başbakanı Mark Carney, İngiltere Kralı 3. Charles'ın, Jeffrey Epstein bağlantıları nedeniyle ünvanlarını kaybeden kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor'ın kraliyet tahtı veraset sıralamasından çıkarılması çağrısında bulundu.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da gazetecilere konuşan Carney, Mountbatten-Windsor'ın kraliyet unvanlarının elinden alınmasına neden olan eylemlerin, tahtın varis sırasından çıkarılmasını "zorunlu kıldığını" söyledi.

Carney, Mountbatten-Windsor'ın kraliyet tahtı veraset sıralamasından çıkarılması çağrısında bulunarak, eski prensin eylemlerini "kınanması gereken" şeklinde tanımladı.

Mountbatten-Windsor'un taht sırasındaki yerinin "oldukça geride" olduğunu ifade eden Carney, yine de "ilke meselesinin geçerliliğini koruduğunu" vurguladı.

Eski Prens'in taht sıralamasından çıkarılması gündemde

Mountbatten-Windsor'un, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Epstein ile ilişkisine dair tartışmaların ardından Ekim 2025'te "Prens" ünvanı dahil tüm kraliyet ünvanları elinden alınmıştı. Buna rağmen eski Prens Andrew, taht sıralamasında 8. sırada yer almayı sürdürüyor.

İngiltere hükümeti 20 Şubat'ta, Kral 3. Charles'ın, Mountbatten-Windsor'ın veraset sırasından çıkarılması için yasa hazırlamayı değerlendirdiğini açıklamıştı.

Düzenleme hayata geçirilirse Mountbatten-Windsor'ın tahta çıkma ihtimali tamamen ortadan kalkacak.

Bu yönde düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için İngiltere Parlamentosunun her iki kanadının onaylayacağı yasanın kabul edilmesi ve Kral Charles'ın onay vermesi gerekiyor. Ayrıca, Kral'ın devlet başkanı olduğu Kanada, Avustralya, Jamaika ve Yeni Zelanda'nın da aralarında bulunduğu 14 İngiliz Milletler Topluluğu ülkesinin desteğinin gerekli olduğu biliniyor.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a mektup göndererek Mountbatten-Windsor'ın veraset sırasından çıkarılması konusunda destek vermişti.