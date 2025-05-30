Kamyonun Kasa İçi Mermer Blok Yola Düştü: Şanslı Kurtuluş

Kamyonun Kasa İçi Mermer Blok Yola Düştü: Şanslı Kurtuluş
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Denizli'nin Honaz ilçesinde seyir halindeki bir kamyonun kasasındaki mermer blok yola düştü. Ani fren yapan otomobil sürücüsü, kazadan kurtuldu. O anlar aracın iç kamerasına yansıdı.

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, seyir halindeki kamyonun kasasındaki mermer blok, yola düştü. Bu sırada karşı yönden gelen otomobilin sürücüsü, ani fren yaparak mermer bloka çarpmaktan kurtuldu. O anlar, otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi Haydarbaba Caddesi'nde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen kamyon, cadde üzerindeki virajda ilerlediği sırada kasasında yüklü bulunan mermer bloklardan biri yola düştü. Bu sırada karşın yönden gelen otomobilin sürücüsü, ani fren yaparak mermere çarpmaktan kurtuldu. O anlar, otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.

Jandarma ekipleri, kamyon şoförünün tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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