Manisa'da kamyonun üzerindeki iş makinesi lise öğrencisine çarptı
Manisa'nın Salihli ilçesinde, yol kenarında yürüyen 14 yaşındaki lise öğrencisi Deniz U.'ya, seyir halindeki bir kamyonun üstündeki iş makinesi çarptı ve yaralanmasına neden oldu. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri inceleniyor.
MANİSA'nın Salihli ilçesinde yol kenarında yürüyen lise öğrencisi Deniz U.'ya (14), seyir halindeki bir kamyonun üzerinde taşınan iş makinesi çarptı. Liseli gencin yaralandığı kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Ankara-İzmir D300 Karayolu Bülent Ecevit Köprülü Kavşak yan yolda meydana geldi. Salihli'den İzmir istikametine seyir halinde olan H.T yönetimindeki kamyonun üzerinde bulunan iş makinesi, yol kenarında elektrikli bisikletten inen lise öğrencisi Deniz U.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan lise öğrencisi, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı Deniz U.'nun tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazanın ardından gözaltına alınan kamyon sürücüsü H. T. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.