Kamyonun Çarptığı Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

KOCAELİ'nin İzmit ilçesi D-100 kara yolunda aynı yöne giden kamyonun çarpıp önünde sürüklediği otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, D-100 kara yolu İzmit şehir merkezi geçişinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Sevilay Şahin, yönetimindeki 41 F 0389 plakalı otomobille, orta şeritte ilerleyen Gürkan Sezer'in kullandığı 41 GM 170 plakalı kamyonu sağ şeritten geçti. Tekrar orta şeride doğru manevra yapan otomobile, kamyon çarptı. Kamyon, otomobili önünde 10 metre kadar sürükledi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ayağından yaralanan sürücü Şahin, ilk müdahalenin ardından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlattı.