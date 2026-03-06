Haberler

Kamyonun altında kalan yaya öldü; kaza kamerada

Güncelleme:
YALOVA'da minibüsten inerek yolun karşısına geçmek isteyen Hasan Ünal (75), kamyonun altında kaldı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Şehit Ömer Faydalı Caddesi'nde meydana geldi. Çınarcık'tan gelen minibüsten durağa yaklaşık 20 metre kala inen Hasan Ünal, yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada trafik ışıklarında bekleyen O.S. (35) yönetimindeki 34 NAG 690 plakalı kamyonun iddiaya göre kör noktasından koşarak geçmeye çalışan Ünal, yeşil ışığın yanması ile hareket eden aracın altında kaldı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Hasan Ünal'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Ünal'ın cansız bedeni otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. O.S. gözaltına alınırken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
