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Şanlıurfa'da Kamyonette Ölü Bulundu

Şanlıurfa'da Kamyonette Ölü Bulundu
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ŞANLIURFA’da Mehmet Yılmaz (44), yol kenarında park halindeki bir kamyonette başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

ŞANLIURFA'da Mehmet Yılmaz (44), yol kenarında park halindeki bir kamyonette başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Yılmaz'ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Olay, öğle saatlerinde Karaköprü ilçesine bağlı Aşıkköy Mahallesi'nde meydana geldi. Yapımı devam eden toplu konutların yakınında yol kenarında duran 63 M 4521 plakalı kamyonetin kapısının açık olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, kamyonetin sürücü koltuğunda bulunan Mehmet Yılmaz'ın başından silahla vurulduğunu tespit etti. Çağırılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Yılmaz'ın cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın cinayet olabileceği ihtimali üzerinde duran jandarma ekipleri, soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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