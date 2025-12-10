Geri gelen kamyonetin çarptığı yaya öldü

Niğde'nin Bor ilçesinde yolda yürüdüğü sırada geri geri gelen kamyonetin çarptığı Veysel Karani (62), hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

GERİ GELEN KAMYONET ÇARPTI

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Obruk köyünde meydana geldi. S.K. yönetimindeki kamyonet, geri geri geldiği sırada yolda yürüyen Veysel Karani'ye çarptı.

HAYATINI KAYBETTİ

Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Karani, ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. S.K.'yı gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.