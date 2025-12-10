Haberler

Geri gelen kamyonetin çarptığı yaya öldü; kaza anı kamerada

Güncelleme:
Niğde'nin Bor ilçesinde geri geri gelen bir kamyonetin çarptığı Veysel Karani (62), hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

NİĞDE'nin Bor ilçesinde yolda yürüdüğü sırada geri geri gelen kamyonetin çarptığı Veysel Karani (62), hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Obruk köyünde meydana geldi. S.K. yönetimindeki kamyonet, geri geri geldiği sırada yolda yürüyen Veysel Karani'ye çarptı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Karani, ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

S.K.'yı gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Haber: Adnan ÇELEBİ - Kamera: NİĞDE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
