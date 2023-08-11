Kamyonetin çarptığı 6 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

BATMAN - Batman'da annesini görüp yola atlayan 6 yaşındaki çocuğa kamyonet çarptı. Hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre olay Batman Bıçakçı Köyü mevkiinde meydana geldi. Belediye halk otobüsünden inen annesini gördükten sonra yola atlayan 6 yaşındaki erkek çocuğu Eymen Tan'a plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen kamyonet çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Eymen, araç sahibi tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Acil ameliyata alınan talihsiz çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eymen Tan, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.