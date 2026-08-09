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Kütahya'da Elektrikli Bisiklet Kamyonete Çarptı: 14 Yaşındaki Sürücü Yaralandı

Kütahya'da Elektrikli Bisiklet Kamyonete Çarptı: 14 Yaşındaki Sürücü Yaralandı
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde elektrikli bisiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu 14 yaşındaki H.Ö. yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde kamyonetle çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü H.Ö. (14) yaralandı.

Kaza, Şehitler Mahallesi Türbe Caddesi'nde meydana geldi. H.Ö. idaresindeki elektrikli bisiklet, karşı yönden gelen M.A.Y. (61) yönetimindeki 43 ABZ 515 plakalı kamyonete çarptı. Kazada yaralanan H.Ö., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Hisarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan H.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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