Muğla'da yol kenarındaki eve çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, Arda Ö. yönetimindeki kamyonet yol kenarındaki bir eve çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybederken, evde bulunan 71 yaşındaki Düriye D. hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yol kenarındaki eve çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Arda Ö. (19) idaresindeki 48 AJV 964 plakalı kamyonet, Kıncılar Mahallesi Akbük mevkisinde yol kenarındaki eve çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan Arda Ö, sağlık ekiplerince Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Arda Ö, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan kaza anında evde bulunan Düriye D'nin (71) ise kontrol amaçlı hastaneye götürüldüğü belirtildi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
