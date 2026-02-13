Küçükçekmece'de trafikte 'kaynak' tartışması! Otomobil sürücüsü kamyoneti yumrukladı
Küçükçekmece'de trafikte taralı alan ihlali nedeniyle çıkan tartışmada otomobil sürücüsü, kamyonet şoförüne yumrukla saldırdı. Olay anı bir başka sürücü tarafından kaydedildi.
Küçükçekmece'de trafikte taralı alan ihlali yaparak 'kaynak' yapan kamyonetin şoförüne sinirlenen otomobil sürücüsü, aracından inerek kamyonetin camını yumrukladı.
Olay, saat 18.00 sıralarında İmsan Sanayi Sitesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, taralı alan ihlali yaparak kaynak yapan kamyonet şoförü ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı.
KAMYONETİN CAMINI YUMRUKLADI
Tartışmanın büyümesi üzerine otomobil sürücüsü aracından inerek şoföre küfretti ve kamyonetin camını yumrukladı. Yaşanan olay nedeniyle trafikte yoğunluk oluşurken, o anları başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydetti.