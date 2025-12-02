Adana'da kamyonetin çarptığı çocuk ağır yaralandı
Adana'nın Yüreğir ilçesinde, 5 yaşındaki Batuhan Şahanalan, yolun karşısına geçerken bir kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, çocuğu hastaneye kaldırdı ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kamyonetin çarptığı çocuk ağır yaralandı.
Doğankent Mahallesi Karataş Bulvarı'nda plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen kamyonet, koşarak yolun karşısına geçmek isteyen 5 yaşındaki Batuhan Şahanalan'a çarptı.
Şahanalan"ın yaralandığı kaza nedeniyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şahanalan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel