Haberler

Aydın'da kamyon damperinin altında kalan tamirci ve şoför öldü

Aydın'da kamyon damperinin altında kalan tamirci ve şoför öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kamyonun damperinin düşmesi sonucu bir tamirci ve şoför yaşamını yitirdi. Olayda bir kişi de yaralandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kamyonu tamir etmeye çalışan kişi ile kamyonun şoförü damperin altında kalarak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre Sinan Konakçı, A.S'ye ait 35 FA 0321 plakalı kamyonun dorsesini tamir ettirmek için Nazilli Yeni Sanayi Sitesi'ndeki Muhammet Gündüz'ün (52) tamirhanesine getirdi.

Kamyonu tamir etmek için damperi kaldıran Muhammet Gündüz (52) ve şoför Konakçı, damperin bir anda düşmesi sonucu altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Damperi kaldıran ekipler, Gündüz ve Konakçı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Tamirhanede babasıyla çalışan Berke Gündüz (23) ise yaralandı.

Gündüz, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Cenazeler Nazilli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA " / " + Mustafa Çelik -
Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor! Suriye'de DEAŞ'lı teröristler kamptan kaçtı

Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor! Binlercesi kaçtı
Bakan Şimşek'ten milyonları ilgilendiren 'maaş' açıklaması

Milyonları heyecanlandıracak zam açıklaması geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14 yıl önce eğitimine destek vermişti: Ufuk Özkan'ı duygulandıran an

Hastanede karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemedi
Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK maçı bitti, saha karıştı

Maç bitti olanlar oldu
Film sahnesi değil gerçek! Gelinin düğünden kaçtığı anlar kamerada

Görüntü Türkiye'den! En mutlu günü dramla bitti
Sıfır TOGG alan vatandaş, 3 gün sonra hayatının şokunu yaşadı: 100 km bile olmadı

Sıfır TOGG alan vatandaş, 3 gün sonra hayatının şokunu yaşadı
14 yıl önce eğitimine destek vermişti: Ufuk Özkan'ı duygulandıran an

Hastanede karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemedi
Kenti karıştıran 'Ramazan' pankartı: Ekipler indirmek isteyince...

Kenti karıştıran "Ramazan" pankartı: Ekipler indirmek isteyince...
Juventuslu futbolcu açıkladı! Bir ırkçılık skandalı da Galatasaray maçından sonra

Bir ırkçılık skandalı da Galatasaray maçından sonra