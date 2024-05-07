Kamudaki Bürokratların Ayrı ve Bir Çok Yerden Maaş Aldığı İddiası

(ANKARA) - CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, kamudaki bürokratların ayrı ve bir çok yerden maaş aldığına dikkat çekerek, "Savunma Sanayi Başkanlığı'nda bir bürokrat 90 ayrı şirketi yönetiyor. Bir değil, üç değil, beş değil, 10 değil, 40 değil, 90 ayrı şirket bir bürokrata bağlı, eski bir bakanın oğlu olan bir bürokrata bağlı. Denetimini o yapıyor, yönetim kurulu atamasını, şirketlerin ihalelerini, her şeyini o yapıyor. Memlekette kimse kalmadı, başka çalışabilecek hiç kimse yok, bu işi becerebilecek kimse yok, bir tek bürokrat bütün bu şirketlerin başında duruyor. Savunma Sanayi Başkanlığı'na Haluk Görgün geldikten sonra bu beyefendinin önü açıldı ve bu beyefendi 90 ayrı şirketi neredeyse tek başına yönetiyor. Bürokratların üç yerden, beş yerden, başka başka yerlerden maaş alması Türkiye'deki krizin sebeplerinden birisidir ve Türkiye'deki ahlaki çöküşün bir başka göstergesidir" dedi.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, bugün yaptığı açıklamada kamudaki bürokratların ayrı ve bir çok yerden maaş aldığına dikkat çekti. Savunma Sanayi Başkanlığı'nda bir bürokratın 90 şirketi yönettiğini söyleyen Öztunç, "90 ayrı şirket bir bürokrata bağlı, eski bir bakanın oğlu olan bir bürokrata bağlı. Savunma Sanayi Başkanlığı'na Haluk GÖRGÜN geldikten sonra bu beyefendinin önü açıldı" dedi.

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başaknığı'na soru önergesi verdiğini belirten Öztunç, "Bu iddia doğru mu doğruysa neden böyle bir işlem yapılmıyor? Neden düzeltmiyorsunuz neden başka kimseye yetki, görev vermiyorsunuz da bir kişi 90 adet şirketi yönetiyor diye sordum. Cevabını bekliyorum" diye konuştu.

"90 AYRI ŞİRKET 1 BÜROKRATA BAĞLI"

Öztunç, açıklamasında şunları ifade etti:

"Kamuda çifte maaşlı bürokratlar yıllardır konuşuluyor. Bir bürokrat bazen iki, üç, dört, beş yerden ayrı ayrı maaşlar alıyor. Bu hem haksız zenginleşmeyi sağlıyor hem de vatandaşın hakkına gasp edilmesine sebep oluyor. AKP hükümeti ise her defasında ya bunu yalanlıyor yada 'evet var böyle bir şey düzenleyeceğiz yeniden' diyor vaatlerde bulunuyor ama hepsi hikaye. Savunma Sanayi Başkanlığı'nda bir bürokrat 90 ayrı şirketi yönetiyor. Bir değil, üç değil, beş değil, 10 değil, 40 değil, 90 ayrı şirket bir bürokrata bağlı, eski bir bakanın oğlu olan bir bürokrata bağlı. Denetimini o yapıyor, yönetim kurulu atamasını, şirketlerin ihalelerini, her şeyini o yapıyor. Memlekette kimse kalmadı, başka çalışabilecek hiç kimse yok, bu işi becerebilecek kimse yok, bir tek bürokrat bütün bu şirketlerin başında duruyor. Savunma Sanayi Başkanlığı'na Haluk Görgün geldikten sonra bu beyefendinin önü açıldı ve bu beyefendi 90 ayrı şirketi neredeyse tek başına yönetiyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'a soru önergesi verdim. 'Bu iddia doğru mu doğruysa neden böyle bir işlem yapılmıyor? Neden düzeltmiyorsunuz, neden başka kimseye yetki, görev vermiyorsunuz da bir kişi 90 adet şirketi yönetiyor' diye sordum. Cevabını bekliyorum. Bu Türkiye'nin gelişmesi, Türkiye'de pek çok krizin sona erdirilmesi açısından önemli bir konu. Bürokratların üç yerden, beş yerden, başka başka yerlerden maaş alması Türkiye'deki krizin sebeplerinden birisidir ve Türkiye'deki ahlaki çöküşü bir başka göstergesidir."