Üye Girişi
Haberler

Kamudaki Bürokratların Ayrı ve Bir Çok Yerden Maaş Aldığı İddiası

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, kamudaki bürokratların ayrı ve bir çok yerden maaş aldığına dikkat çekti. Savunma Sanayi Başkanlığı'nda bir bürokratın 90 şirketi yönettiğini söyleyen Öztunç, bu durumun Türkiye'deki krizin sebeplerinden biri olduğunu belirtti.

(ANKARA) - CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, kamudaki bürokratların ayrı ve bir çok yerden maaş aldığına dikkat çekerek, "Savunma Sanayi Başkanlığı'nda bir bürokrat 90 ayrı şirketi yönetiyor. Bir değil, üç değil, beş değil, 10 değil, 40 değil, 90 ayrı şirket bir bürokrata bağlı, eski bir bakanın oğlu olan bir bürokrata bağlı. Denetimini o yapıyor, yönetim kurulu atamasını, şirketlerin ihalelerini, her şeyini o yapıyor. Memlekette kimse kalmadı, başka çalışabilecek hiç kimse yok, bu işi becerebilecek kimse yok, bir tek bürokrat bütün bu şirketlerin başında duruyor. Savunma Sanayi Başkanlığı'na Haluk Görgün geldikten sonra bu beyefendinin önü açıldı ve bu beyefendi 90 ayrı şirketi neredeyse tek başına yönetiyor. Bürokratların üç yerden, beş yerden, başka başka yerlerden maaş alması Türkiye'deki krizin sebeplerinden birisidir ve Türkiye'deki ahlaki çöküşün bir başka göstergesidir" dedi.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, bugün yaptığı açıklamada kamudaki bürokratların ayrı ve bir çok yerden maaş aldığına dikkat çekti. Savunma Sanayi Başkanlığı'nda bir bürokratın 90 şirketi yönettiğini söyleyen Öztunç, "90 ayrı şirket bir bürokrata bağlı, eski bir bakanın oğlu olan bir bürokrata bağlı. Savunma Sanayi Başkanlığı'na Haluk GÖRGÜN geldikten sonra bu beyefendinin önü açıldı" dedi.

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başaknığı'na soru önergesi verdiğini belirten Öztunç, "Bu iddia doğru mu doğruysa neden böyle bir işlem yapılmıyor? Neden düzeltmiyorsunuz neden başka kimseye yetki, görev vermiyorsunuz da bir kişi 90 adet şirketi yönetiyor diye sordum. Cevabını bekliyorum" diye konuştu.

"90 AYRI ŞİRKET 1 BÜROKRATA BAĞLI"

Öztunç, açıklamasında şunları ifade etti:

"Kamuda çifte maaşlı bürokratlar yıllardır konuşuluyor. Bir bürokrat bazen iki, üç, dört, beş yerden ayrı ayrı maaşlar alıyor. Bu hem haksız zenginleşmeyi sağlıyor hem de vatandaşın hakkına gasp edilmesine sebep oluyor. AKP hükümeti ise her defasında ya bunu yalanlıyor yada 'evet var böyle bir şey düzenleyeceğiz yeniden' diyor vaatlerde bulunuyor ama hepsi hikaye. Savunma Sanayi Başkanlığı'nda bir bürokrat 90 ayrı şirketi yönetiyor. Bir değil, üç değil, beş değil, 10 değil, 40 değil, 90 ayrı şirket bir bürokrata bağlı, eski bir bakanın oğlu olan bir bürokrata bağlı. Denetimini o yapıyor, yönetim kurulu atamasını, şirketlerin ihalelerini, her şeyini o yapıyor. Memlekette kimse kalmadı, başka çalışabilecek hiç kimse yok, bu işi becerebilecek kimse yok, bir tek bürokrat bütün bu şirketlerin başında duruyor. Savunma Sanayi Başkanlığı'na Haluk Görgün geldikten sonra bu beyefendinin önü açıldı ve bu beyefendi 90 ayrı şirketi neredeyse tek başına yönetiyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'a soru önergesi verdim. 'Bu iddia doğru mu doğruysa neden böyle bir işlem yapılmıyor? Neden düzeltmiyorsunuz, neden başka kimseye yetki, görev vermiyorsunuz da bir kişi 90 adet şirketi yönetiyor' diye sordum. Cevabını bekliyorum. Bu Türkiye'nin gelişmesi, Türkiye'de pek çok krizin sona erdirilmesi açısından önemli bir konu. Bürokratların üç yerden, beş yerden, başka başka yerlerden maaş alması Türkiye'deki krizin sebeplerinden birisidir ve Türkiye'deki ahlaki çöküşü bir başka göstergesidir."

Kaynak: ANKA / Güncel

Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç Türkiye Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

8 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 8 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 8 Mayıs 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 8 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 8 Mayıs 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 8 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 8 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 8 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 8 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 8 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? PSG elendi mi? PSG Şampiyonlar Ligi'nden elendi mi, Borussia Dortmund maçı ne oldu? Genel Af çıkacak mı 2024? 9. Yargı Paketi'nde AF var mı? 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler? PSG 0-1 Borussia Dortmund maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) PSG B.Dortmund maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Trendyol Anneler Günü hediyesi iPhone hediyesi doğru mu, gerçek mi? 8 - 10 MAYIS HALKA ARZ TAKVİMİ Bu hafta halka arz var mı, yeni halka arz olacak mı? Halka arz olan şirketler hangileri? #129297
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title