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Turizm Yatırımları İçin Tahsis Müzakere Toplantısı Yapıldı

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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan başkanlığında, Bodrum'da planlanan iki turizm yatırımı için kamu taşınmazı tahsis müzakeresi gerçekleştirildi. Toplantıda, yatırımcıların sosyal ve teknik altyapı katılım payları görüşülerek teklifler alındı. Bakanlığın kültür ve sanat yatırımlarına yönelik tahsis çalışmalarına da ağırlık vereceği belirtildi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan başkanlığında Kamu Taşınmazı Tahsis Müzakeresi yapıldı.

Alpaslan, Bakanlık toplantı salonunda düzenlenen müzakere öncesi yaptığı konuşmada, yapılan başvuruların değerlendirme sürecinin tamamlandığını belirterek gerekli belgeleri eksiksiz sunan yatırımcılarla müzakerelerin gerçekleştirileceğini söyledi.

Müzakerelerde Bodrum'da yapılması planlanan iki turizm yatırımının ele alınacağını ifade eden Alpaslan, Bakanlığın kültür ve sanat yatırımlarına yönelik tahsis çalışmalarına da ağırlık vereceğini kaydetti.

Toplantıda, Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında yürürlükte bulunan "Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca, turizm yatırımcılarının başvuruda bulunduğu taşınmazlara ilişkin sosyal ve teknik altyapıya katılım paylarının belirlenmesine yönelik müzakereler yapıldı ve yatırımcılardan teklif alındı.

Kaynak: AA
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