Kamu-İş’ten Gaziler Günü mesajı: Eşit özlük hakları için ses yükselten gazilerimizin maruz kaldığı şiddeti unutmayacağız

(ANKARA) - Kamu-İş, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Bu vatan için en ağır bedelleri ödeyen gazilerimiz, milletimizin onuru ve gururudur. Daha geçtiğimiz günlerde, şehit yakınlarıyla birlikte Cumhuriyetimizin başkenti Ankara'da eşit haklar için seslerini yükseltirken maruz bırakıldıkları şiddeti de onlara bu muameleyi reva görenleri de unutmadık, unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

Kamu-İş, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. "Gaziler bizim gururumuz ve kırmızı çizgimizdir" başlığıyla yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Bu vatan için en ağır bedelleri ödeyen gazilerimiz, milletimizin onuru ve gururudur. Daha geçtiğimiz günlerde, şehit yakınlarıyla birlikte Cumhuriyetimizin başkenti Ankara'da eşit haklar için seslerini yükseltirken maruz bırakıldıkları şiddeti de, onlara bu muameleyi reva görenleri de unutmadık, unutmayacağız. Herkes bilsin ki Kamu-İş olarak kalbimiz de irademiz de gücümüz de gazilerimizin ve haklı mücadelelerinin yanındadır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine bağlılıkla, 'yaşayan anıtlarımızın' 19 Eylül Gaziler Günü'nü bu duygu ve kararlılıkla kutluyor, tüm gazilerimize derin saygı ve minnetimizi sunuyoruz."

Kaynak: ANKA