Haberler

Kamu-İş’ten Gaziler Günü mesajı: Eşit özlük hakları için ses yükselten gazilerimizin maruz kaldığı şiddeti unutmayacağız

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kamu-İş’ten Gaziler Günü mesajı: Eşit özlük hakları için ses yükselten gazilerimizin maruz kaldığı şiddeti unutmayacağız
Güncelleme:
+14 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kamu-İş, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Bu vatan için en ağır bedelleri ödeyen gazilerimiz, milletimizin onuru ve gururudur. Daha geçtiğimiz günlerde, şehit yakınlarıyla birlikte Cumhuriyetimizin başkenti Ankara'da eşit haklar için seslerini yükseltirken maruz bırakıldıkları şiddeti de onlara bu muameleyi reva görenleri de unutmadık, unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

(ANKARA) - Kamu-İş, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Bu vatan için en ağır bedelleri ödeyen gazilerimiz, milletimizin onuru ve gururudur. Daha geçtiğimiz günlerde, şehit yakınlarıyla birlikte Cumhuriyetimizin başkenti Ankara'da eşit haklar için seslerini yükseltirken maruz bırakıldıkları şiddeti de onlara bu muameleyi reva görenleri de unutmadık, unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

Kamu-İş, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. "Gaziler bizim gururumuz ve kırmızı çizgimizdir" başlığıyla yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Bu vatan için en ağır bedelleri ödeyen gazilerimiz, milletimizin onuru ve gururudur. Daha geçtiğimiz günlerde, şehit yakınlarıyla birlikte Cumhuriyetimizin başkenti Ankara'da eşit haklar için seslerini yükseltirken maruz bırakıldıkları şiddeti de, onlara bu muameleyi reva görenleri de unutmadık, unutmayacağız. Herkes bilsin ki Kamu-İş olarak kalbimiz de irademiz de gücümüz de gazilerimizin ve haklı mücadelelerinin yanındadır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine bağlılıkla, 'yaşayan anıtlarımızın' 19 Eylül Gaziler Günü'nü bu duygu ve kararlılıkla kutluyor, tüm gazilerimize derin saygı ve minnetimizi sunuyoruz."

Kaynak: ANKA
9 yıldır firardaydı! Cinayetten 25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü Eskişehir'de yakalandı

Cinayetten 25 yıl hapis cezası vardı! Kent merkezinde yakalandı
Süper Lig'in köklü takımının banka hesapları donduruldu, takım otobüsüne haciz geldi

Süper Lig ekibinde kriz! Banka hesapları dondu, otobüse haciz geldi
Kobra Murat'a 'haraç' şoku! Torunuyla tehdit edildi, emniyetin yolunu tuttu

Kobra Murat'a "haraç" tehdidi! Emniyet önünden böyle seslendi
Vay be Icardi! Durdu durdu turnayı gözünden vurdu

Vay be Icardi! Durdu durdu turnayı gözünden vurdu
Trabzon'da şiddetli yağış yolları göle çevirdi, havalimanı otoparkı su altında kaldı

Yollar göle çevirdi, havalimanı sular altında kaldı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 5 isim adliyeye sevk edildi

İşte uyuşturucu soruşturmasında adliyeye sevk edilen 5 isim

Şehirlerarası otobüste taciz iddiası! Muavinin hareketlerini kadın yolcu saniye saniye kaydetti

Kadın yolcu telefonu çıkarıp kaydetti, muavin otogarda yakalandı
iPhone 18 Pro Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatı

Milyonların heyecanla beklediği telefon Türkiye'de satışa sunuldu
TOKİ'den ev ve iş yeri alanlara müjde! Borcunu peşin kapatana yüzde 25 indirim

TOKİ'den ev alanlara indirim müjdesi! İşte tek şartı
Hırvatistan'da mısır tarlasına düşen küçük uçağın pilotu öldü

Kimse bunu beklemiyordu! Gökyüzündeki yolculuk faciayla bitti