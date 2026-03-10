Haberler

Cezaevi firarisi dolandırıcı saklandığı evde yakalandı

Cezaevi firarisi dolandırıcı saklandığı evde yakalandı
Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan cezaevi firarisi Talip Şıh Ali, saklandığı evde yakalandı. Dolandırıcılık suçundan 15 yıl hapis cezası olan Talip Şıh Ali, operasyonla ele geçirildi ve cezaevine gönderildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp, vatandaşları dolandıran cezaevi firarisi Talip Şıh Ali (21) saklandığı evde yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 'dolandırıcılık' suçundan kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan ve hükümlü olduğu cezaevinden firar eden Suriye uyruklu Talip Şıh Ali'nin Çeltikçi Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını tespit etti. Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan firari hükümlü, saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalanıp, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

