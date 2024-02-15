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Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kütahyalılarla Buluştu

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Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kütahya'da düzenlenen 'Ombudsman Kütahyalılarla Buluşuyor' programında vatandaşlarla bir araya geldi. Programda konuşan Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun işleyişi hakkında bilgiler verdi ve kurumun önemini vurguladı. Kütahya Valisi Musa Işın ve Belediye Başkanı Alim Işık da programda konuşma yaptı.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Ombudsman Kütahyalılarla Buluşuyor" programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Hezar Dinari Kültür Merkezi'ndeki "Vatandaş ile İdare Arasında Çıkan İhtilafların Çözümünde Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) Rolü" konulu programda konuşan Malkoç, kurumun işleyişi hakkında bilgiler verdi.

KDK gibi 15'e yakın kurumun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde son 20 yılda ihdas edildiğini belirten Malkoç, geçen yıl CİMER'e 7,5 milyon başvuru gittiğini, KDK'nın da 20-25 beş bin civarında başvuru aldığını söyledi.

İnsanların aldığı kamu hizmetinin daha kaliteli olmasının, ihtilafların daha aza indirgenmesinin, kamu hizmetlerinin kalitesinin artmasının amaçlandığını vurgulayan Malkoç, şöyle konuştu:

"Buna rağmen ihtilaf çıkıyorsa elbette yargıya gidebilirsiniz. Ama yargı dışı alternatif çözüm yolları da var. KDK'nın bu anlamda birkaç tane ayrıcalığı var. Birincisi Türkiye'de 18 yaşından küçük çocukların velisinin ya da vasisinin izni olmadan başvurabilecekleri tek kurum. İkinci özelliğimiz bize müracaat tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde karar veriyor olmamız. Bu ikisi çok önemli."

Kütahya Valisi Musa Işın ile Belediye Başkanı Alim Işık da birer konuşma yaparak, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun öneminden bahsetti.

Program, Malkoç ile denetçilerin, serbest kürsü programında vatandaşların sorularını cevaplandırmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

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