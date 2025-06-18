Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca'ya Azerbaycan'dan Ödül

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca'ya, Azerbaycan Cumhuriyet Başsavcısı Kamran Aliyev tarafından, "Azerbaycan Savcılığının 100. Yıl Dönümü Jübile Madalyası" takdim edildi.

Kamu Denetçiliği Kurumundan (KDK) yapılan açıklamaya göre, Akarca, Ulusal İnsan Hakları Günü ve Anayasa ve Egemenlik Yılı dolayısıyla düzenlenen "Hukukun Üstünlüğünün Güçlendirilmesi: Ombudsmanların ve Ulusal İnsan Hakları Kurumlarının Rolü" konulu Uluslararası Ombudsman Sempozyumu'na katılmak üzere Azerbaycan'a gitti.

Sempozyum öncesi Azerbaycan Cumhuriyet Başsavcısı Kamran Aliyev'i ziyaret eden Akarca, KDK'nin görev, yetki ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Aliyev, iki ülke arasında hukuk alanındaki işbirliğinin güçlenmesine, kurumlar arası dayanışmaya ve insan hakları alanına katkılarından dolayı Akarca'ya, özel devlet ödülü olan "Azerbaycan Savcılığının 100. Yıl Dönümü Jübile Madalyası"nı takdim etti.