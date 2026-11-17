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(ANKARA) - Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, Rusya Federasyonu İnsan Hakları Yüksek Komiseri Yana Lantratova ile Rusya'da bir araya geldi. Görüşmede iki kurum arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve vatandaşların haklarının karşılıklı olarak korunmasına yönelik ortak çalışmalar ele alındı.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca'nın Rusya Federasyonu İnsan Hakları Yüksek Komiseri Yana Lantratova ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, görüşmede iki kurum arasındaki mevcut iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kalındığı ve vatandaşların haklarının karşılıklı korunmasına yönelik yürütülebilecek ortak çalışmaların değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, Kamu Başdenetçisi Akarca'nın Lantratova'ya yeni görevi dolayısıyla başarı dileklerini ilettiği ve ev sahipliğinde düzenlenen uluslararası etkinlik nedeniyle kendisini tebrik ettiği kaydedildi.

Kaynak: ANKA