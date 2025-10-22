Haberler

Kamu Başdenetçisi Akarca, Eşit Haklar İçin Uzak Bölgelerdeki Erişim Sorunlarına Dikkat Çekti

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, Moskova'da düzenlenen Avrasya Ombudsmanlar Birliği Toplantısı'nda, vatandaşların eğitim, sağlık, ulaşım ve güvenlik gibi haklarının eşit olduğunu vurguladı. Akarca, kırsal bölgelerde yaşayanların haklara erişimde yaşadığı dezavantajlara dikkat çekerek, ombudsmanlık rolü ve kamu hizmetlerinde eşitlik anlayışının önemini dile getirdi.

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, kamu hizmetleri verilirken vatandaşın eğitim, sağlık, ulaşım, güvenlik, barınma gibi haklarının eşit olduğunu belirterek, "Uzak ve kırsal bölgelerde yaşayanların haklarına etkin erişim sağlamaları dünya genelinde tartışılan ortak bir sorundur." dedi.

Akarca, Rusya Federasyonu İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından Moskova'da düzenlenen 10. Avrasya Ombudsmanlar Birliği Toplantısı'nda konuştu.

Ombudsmanlar olarak vatandaş ve devlet arasında köprü vazifesi gördüklerini bildiren Akarca, bu kurumun kamu hizmetlerinin işleyişinde bağımsız ve etkin bir şikayet mekanizması oluşturmak amacıyla kurulduğunu aktardı.

Kamu hizmetleri sunulurken eşitlik, düzenlilik ve sürekliliğin öne çıktığını kaydeden Akarca, "Her vatandaşın eğitim, sağlık, ulaşım, güvenlik, adalete erişim, barınma gibi hakları eşittir. Ancak dünya genelinde uzak ve kırsal kesimlerde yaşayan kişilerin haklara erişim konusunda dezavantajlı oldukları da bir gerçektir." ifadelerini kullandı.

Bu hususta ombudsmanlara çok önemli görevler düştüğüne dikkati çeken Akarca, "İnsan hakları ve adalet içindir. Kamu hizmetlerindeki eşitlik anlayışındaki gibi bizlerin de faaliyetlerimizi yürütürken tüm vatandaşlara ulaşabilmeyi hedeflememiz gerekmektedir." diye konuştu.

Akarca, kamu ombudsmanlarının, çalışmalarını en etkin ve en verimli şekilde yürütmek ve başarılı sonuç almak için kamu kurumlarıyla ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapmanın önem arz ettiğini dile getirdi.

Ombudsmanların gerçekten faydalı olması için öncelikle tanınır olması gerektiğinin altını çizen Akarca, bu çerçevede tanıtım faaliyetlerinin yanı sıra Türkiye'nin farklı yerlerinde vatandaşlara ulaşabilmek için sık sık bölgesel toplantılar yaptıklarını, vatandaşlara açık kürsü imkanı sağladıklarını ve dileyenlerden yazılı başvuru aldıklarını kaydetti.

