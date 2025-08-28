Kamu Başdenetçisi Akarca, Adaletin Hızlı Erişimi İçin Çalışıyoruz

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, "Devletimiz bu kurumları kurmak suretiyle vatandaşın en kısa, en seri, en çabuk, en hızlı bir şekilde hakkına kavuşmasını murat ediyor." dedi.

Akarca, Ardahan Üniversitesi Aşık Şenlik Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Ombudsman Ardahanlılarla Buluşuyor" programında yaptığı konuşmada, Ardahan'ın tarihte çok önemli yere sahip olduğunu söyledi.

Kamu Denetçilik Kurumunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bağlı, vatandaşın sesi olan bir kurum olduğunu dile getiren Akarca, şöyle konuştu:

"Adalet, adalete erişim, temel hak ve özgürlükler, hukukun üstünlüğü, hakkaniyet gibi kavramlar, iyi yaşam kalitesini belirleyen, insanların refah, güven ve huzur içerisinde yaşamasını sağlayan önemli unsurlar. Onun için adalet kurumu olan, hak arama kurumu olan Kamu Denetçilik Kurumunu size anlatmak ve sizleri dinlemek üzere buradayız. Hak arama kurumuyuz. Onun için aynı zamanda adaletin gerçekleşmesi, hakkaniyetin yerine getirilmesi, hukukun iyi işlemesi, iyi yönetim ilkeleri, şeffaflık ve hesap verilebilirlik anlamında idarenin adil bir yönetim anlayışını benimsemesi için yönetime de idareye de rehberlik görevi yapıyoruz. Onun için bizim görev alanımızın yüzde 85 civarındaki başvurusu, idari yargı görev alanına giren konulardır. yüzde 10-15 civarında da adli yargının görev alanına giren konular olmaktadır. Biz vatandaşımızın hizmetindeyiz."

Şu ana kadar kurumlarına 255 bin civarında başvuru yapıldığını anlatan Akarca, bunun büyük kısmının dostane çözüm yoluyla çözüldüğünü, yüzde 99'unu da karara bağladıklarını dile getirdi.

Hak arama kültürünün, bilincinin gelişmesi ile demokrasi kültürünün gelişeceğini söyleyen Akarca, şunları kaydetti:

"Bu kurumlar sizin için yapılmış olan kurumlar, var edilmiş olan kurumlar. Devletimiz bu kurumları kurmak suretiyle vatandaşın en kısa, en seri, en çabuk, en hızlı bir şekilde hakkına kavuşmasını murat ediyor. Kısacası Kamu Denetçiliği Kurumu kapıları sonuna kadar vatandaşa açık olan idare ile de iyi iletişim ve verimli işbirliği içerisinde bulunan, klasik bir şikayet ve denetim mekanizması değil. Bizim amacımız idareyi örselemek, idareyi zora sokmak değil. Vatandaşın sorununu çözmek. En kısa, en masrafsız, en seri bir şekilde adalete erişimini sağlamak. Bunun için elimizde güçlü imkanlar var."