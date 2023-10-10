Kampçıların yeni gözdesi Süphan Dağı

BİTLİS - Bitlis son yıllarda kavuştuğu huzur ortamı ve el değmemiş doğasıyla yerli ve yabancı turistlerin kamp kurduğu uğrak bir yer haline geldi.

Tarihi ve doğal güzellikleri ile dikkat çeken Bitlis'te bulunan Nemrut Krater Gölü, Aygır Gölü ve Süphan Dağı gibi doğa harikası mekanlar yaz boyunca yerli ve yabancı turistleri ağırladı. Özellikle Malazgirt Zaferi kutlamaları çerçevesinde Ahlat'ta kurulan çadırlar ve millet bahçesi başta olmak üzere Selçuklu Meydan Mezarlığı ve kümbetler turistleri ağırlarken, Nemrut ve Süphan dağları da kampçıların uğrak yerleri oldu.

Bölgedeki ayı popülasyonunun artmasının ardından kamp yapanların sayısında da önemli artış yaşandığı gözlemlenirken, kampçılar zaman zaman ayılarla da karşılaşıp görüntülerini çekmeye çalışıyorlar.

Yeni kamp merkezlerinden Süphan Dağı da her gün yeni misafirlerini ağırlıyor. Özellikle yaz aylarında yoğun ziyaretçi alan bölgede kampçılar bir taraftan çadırlarını kurarken, diğer taraftan da şarkılar eşliğinde eğleniyorlar.

Bölgede uzun yıllardan beridir gözlemler yapan Bitlis Eren Üniversitesinde Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen, ayılardan dolayı Nemrut Kalderası'ndaki göllerin kenarında kampçıların sayısında azalma olmasına rağmen farklı bölgelerde ayılardan uzak olan bölgelerde çadır kuranların sayısında oldukça artış gözlemlediğini söyledi. Haftanın birkaç gününü Nemrut Krater Gölü kenarında gökyüzünü gözlemleyerek geçiren Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen, ayılara rağmen bölgeye gelerek kamp kuranların sayısının da azımsanmayacak ölçüde olduğunu belirterek, "Uzun yıllardan beridir bölgede gözlemler yapmaktayım. Yaptığım gözlemleri de kayıt altına almaktayım. Bitlis doğal alanlarıyla, Van Gölü ve Nemrut Krater Gölü'yle muhteşem doğal alanlara sahiptir. Bunun yanında muhteşem yıldız manzarasını pek çok kez bize gösteren bir doğaya da sahiptir. İsviçre'den, Almanya'dan, Norveç'ten, Finlandiya'dan ve Avrupa'nın birçok ülkesinden ülkemize gelen birçok turist var. Özellikle Bitlis ve çevresine kamp için gelenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Bunun yanında yurt içinden gelen turistlerin de bölgede konakladıklarını gözlemledim. Son zamanlarda Nemrut Kalderası'ndaki ayı popülasyonunun artmasından dolayı Nemrut'taki kampçıların sayısında bir azalma görülmektedir. Fakat bunun yanında Süphan Dağı ve Van Gölü Havzası'nda turist artışlarına tanık oldum" dedi.