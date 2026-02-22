Haberler

Suriye'deki Kamışlı Havalimanı'nın güvenlik denetimi İçişleri Bakanlığına devredildi

Suriye İçişleri Bakanlığı, Kamışlı Havalimanı'nın güvenlik denetimini devraldığını açıkladı. YPG ile yapılan anlaşma çerçevesinde, havalimanındaki güvenlik uygulamaları artık bakanlığa bağlı birimler tarafından yürütülecek.

Bakanlık Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında imzalanan anlaşma maddelerinin uygulanmasının devamı kapsamında, İçişleri Bakanlığına bağlı Havalimanları ve Sınır Kapıları Güvenlik İdaresi, Kamışlı Havalimanı'nın güvenlik denetimi görevini devraldığını bildirdi.

Açıklamada, devir işleminin söz konusu anlaşma çerçevesinde gerçekleştirildiği belirtilirken, sürece ilişkin ayrıntılara yer verilmedi.

Güvenlik denetiminin devralınmasının ardından havalimanındaki uygulamaların ve koordinasyonun bakanlığa bağlı birimler tarafından yürütüleceği kaydedildi.

Suriye yönetimi ile YPG arasında 29 Ocak'ta ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varılmıştı.

Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığına bağlı iç güvenlik güçleri 2 Şubat'ta Haseke iline, 3 Şubat'ta ise Kamışlı ilçesine giriş yapmıştı.

