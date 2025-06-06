Kamerun'un Başkenti Yaounde'de Kurban Bayramı Coşkusu

Kamerun'un Başkenti Yaounde'de Kurban Bayramı Coşkusu
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Yaounde'de binlerce Müslüman, Kurban Bayramı namazı için sabahın erken saatlerinde camilere akın etti. Merkez Camisi'nde yoğun katılım gözlemlendi ve cami dışında da namaz kılanlar oldu. Bayramda geleneksel harçlık dağıtımı yapıldı.

Kamerun'un başkenti Yaounde'de Kurban Bayramı dolayısıyla binlerce Müslüman sabahın erken saatlerinde camilere akın ederek bayram namazını eda etti.

Yaounde'nin en büyük ibadethanelerinden biri olan Merkez Camisi'nde kılınan bayram namazına, bu yıl da yoğun katılım oldu.

Bayramlıklarını giyerek camiye gelen vatandaşlar, kentte renkli manzaralar oluşturdu.

Camideki kalabalık nedeniyle birçok kişi namazını cami dışında, avluda ve çevredeki kaldırımlarda kıldı.

Trafiğe kapatılan bazı cadde ve sokaklar da namaz alanına dönüştürüldü.

Namaz sonrası, çocuklara geleneksel olarak bayram harçlıkları dağıtılırken, birçok aile de bayram hatırası fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel
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