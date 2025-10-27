Haberler

Kamerun'da Seçim Sonrası Protestolar: Hükümet Karşıtı Gösteriler Patlak Verdi

Güncelleme:
Kamerun'da 12 Ekim'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kesin sonuçları açıklandıktan sonra ülkenin birçok kentinde hükümet karşıtı gösteriler başladı. Muhalefet lideri Bakary, seçim sonuçlarının manipüle edildiğini öne sürüyor. Olaylar sırasında polis müdahalesinde iki kişinin öldüğü belirtildi.

Kamerun'da 12 Ekim'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kesin sonuçlarının açıklanmasının ardından ülkenin birçok kentinde hükümet karşıtı gösteriler başladı.

Anayasa Konseyi'nin, Paul Biya'nın oyların yüzde 53,66'sını alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildiğini duyurmasının ardından, muhalefet lideri Issa Tchiroma Bakary'nin memleketi Garoua, başkent Yaounde ve Douala başta olmak üzere birçok şehirde protestolar oldu.

Muhalefet lideri Bakary, yaptığı açıklamada evinin önünde bulunan destekçilerine yönelik polis müdahalesinde gerçek mermi kullanıldığını ve iki kişinin öldüğünü ileri sürdü.

Göstericiler, seçim sonuçlarının manipüle edildiğini ve seçimleri Bakary'nin kazandığını öne sürüyor.

Güvenlik güçlerinin bazı bölgelerde göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandığı, yer yer çatışmaların yaşandığı bildirildi.

Seçim süreci boyunca muhalefet partileri oy sayımında usulsüzlükler yaşandığını iddia etmiş, Anayasa Konseyi ise tüm itirazları reddederek Biya'nın yedinci kez cumhurbaşkanı seçildiğini ilan etmişti.

Anayasa Konseyi'nin açıkladığı sonuçlara göre, mevcut Cumhurbaşkanı Paul Biya oyların yüzde 53,66'sını, muhalefet lideri Issa Tchiroma Bakary ise yüzde 35,66'sını aldı.

1982'den bu yana ülkeyi yöneten 92 yaşındaki Paul Biya, Ekvator Ginesi Devlet Başkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo'dan sonra dünyanın en uzun süredir görevde olan ikinci lideri konumunda bulunuyor.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel



