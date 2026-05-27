Kamerun'da Müslümanlar Kurban Bayramı namazında buluştu

Kamerun'da Kurban Bayramı dolayısıyla sabah erken saatlerde camileri dolduran Müslümanlar, şiddetli yağışa rağmen bayram namazı kıldı. Başkent Yaounde'deki Merkez Camisi'ne sığmayan cemaat, namazı avlu ve yollarda eda etti.

Başkent Yaounde başta olmak üzere ülkenin birçok kentinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bazı bölgelerde bayram namazı planlanan saatten geç başladı.

Yaounde'de özellikle Briqueterie Mahallesi çevresindeki camilerde yoğunluk yaşanırken, yağışa rağmen çok sayıda kişi namaz için camilere akın etti.

Briqueterie Mahallesi'ndeki Yaounde Merkez Camisi'nde camiye sığmayan cemaat, bayram namazını cami avlusunda ve çevredeki yollarda eda etti.

Namazın ardından vatandaşlar bayramlaştı, kurban kesim hazırlıklarına başladı ve dünyanın farklı bölgelerindeki çatışmalardan etkilenen Müslümanlar için dualar edildi.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez
