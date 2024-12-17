Kamerun'da Güney Batı Kültür Festivali Coşkuyla Kutlandı
Kamerun'un Buea kentinde düzenlenen Güney Batı Kültür Festivali, geleneksel kıyafetlerin giyildiği ve çeşitli dans ve müzik gösterilerinin sergilendiği bir etkinlikle kutlandı.
YAUNDE, 17 Aralık (Xinhua) -- Kamerun'un Güneybatı Bölgesi'nin başkenti Buea'da düzenlenen Güney Batı Kültür Festivali coşkuyla kutlandı. İnsanların geleneksel kıyafetler giydiği festival sırasında çeşitli dans ve müzik gösterileri sergilendi.
Kaynak: Xinhua / Güncel